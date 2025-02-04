Рубио назвал три страны, виновные в миграционном кризисе

В миграционном кризисе в западном полушарии виновны Венесуэла, Куба и Никарагуа, заявил госсекретарь США Марко Рубио 4 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом в Сан-Хосе.
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