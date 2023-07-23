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Экономический коридор Китай – Монголия – Россия: Евразия без границ

Экономический коридор Китай – Монголия – Россия: Евразия без границ

В 2015 году глава МИД Китайской Народной Республики Ван И выступил с инициативой создания китайско-монголо-российского экономического коридора, который пройдет через весь евразийский континент, став новой платформой для развития трех государств.

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