Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Джимми Батлер эффектно накрыл бросок Джейсона Тейтума из-за дуги

Джимми Батлер эффектно накрыл бросок Джейсона Тейтума из-за дуги

На последних минутах первого матча финальной серии Восточной конференции между форвард «Майами» Джимми Батлер поставил эффектный блок-шот Джейсону Тейтуму («Бостон»), который пытался сократить отставание своей команды броском из-за трехочковой дуги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх