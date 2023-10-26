«Почему удостоен такой чести, не знаю». Бывшего замглавы МИД РФ объявили иноагентом

Минюст признал иноагентами бывшего заместителя главы МИД России Георгия Кунадзе, главного редактора «Довода» Илью Косыгина* и члена Экспертного совета украинского Центра гражданских свобод Михаила Савву**.
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