Жители Карелии могут столкнуться с проблемой при записи к врачу

О возможных перебоях в работе регионального и федерального порталов госуслуг предупредили в карельском минздраве В работе регионального портала государственных и муниципальных услуг и единого портала государственных и муниципальных услуг могут возникнуть перебои.
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