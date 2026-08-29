Буду готовить всю осень! Яблочное печенье «Шарлотка» — всего 20 минут в духовке, и на кухне стоит такой аромат, что сбегаются все домашние и соседи

Яблочное печенье – это простая домашняя выпечка с нежной текстурой и приятным фруктовым ароматом. Яблоки делают печенье мягким и сочным, добавляя легкую кислинку и естественную сладость, а во время выпечки наполняют кухню теплым ароматом печеных фруктов.