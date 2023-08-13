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Кузнецов о сборной: «Сухой режим, поэтому в последние годы и не выигрываем ничего. У канадцев культура пития есть»

– Ты заметил какой-нибудь необычный ритуал у Зарипова? – Да не, ну какой ритуал? Если я сейчас расскажу, это нельзя (смеется).

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