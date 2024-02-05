Пожалуй, самая запоминающаяся съемка на Ладожских шхерах случилась зимой три года назад. Мороз давил под -30С°, а нам предстояло преодолеть пешком более 10 километров.
Ледостав
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Пожалуй, самая запоминающаяся съемка на Ладожских шхерах случилась зимой три года назад. Мороз давил под -30С°, а нам предстояло преодолеть пешком более 10 километров.
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