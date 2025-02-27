Парламентарии проголосовали за новую схему избирательных округов

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали за новую схему одномандатных избирательных округов, внеся ключевые изменения в границы территорий и обеспечив более равномерное распределение численности избирателей между округами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии