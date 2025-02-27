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Парламентарии проголосовали за новую схему избирательных округов

Парламентарии проголосовали за новую схему избирательных округов

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали за новую схему одномандатных избирательных округов, внеся ключевые изменения в границы территорий и обеспечив более равномерное распределение численности избирателей между округами.

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