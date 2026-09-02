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Рогов призвал международные организации отреагировать на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации

Рогов призвал международные организации отреагировать на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов выступил с призывом к международным организациям проявить здравый смысл и дать оценку угрозам, которые президент Украины Владимир Зеленский высказал в адрес гражданской авиации.

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