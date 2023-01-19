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Тихий запад: Николас Кейдж на лошади и Бриттани Эшворт «На краю»

Тихий запад: Николас Кейдж на лошади и Бриттани Эшворт «На краю»

Этот уикенд порадует киноманов тремя картинами от отечественных производителей: трагикомедии «Верблюжья дуга» и «Молодость» не оставят зрителей равнодушными, а спортивный документальный фильм «Путь за мечтой» напомнит россиянам о шуме прибоя.

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