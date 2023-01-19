Тихий запад: Николас Кейдж на лошади и Бриттани Эшворт «На краю»

Этот уикенд порадует киноманов тремя картинами от отечественных производителей: трагикомедии «Верблюжья дуга» и «Молодость» не оставят зрителей равнодушными, а спортивный документальный фильм «Путь за мечтой» напомнит россиянам о шуме прибоя.