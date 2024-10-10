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На «Кузбассразрезуголь» возбуждено уголовное дело по факту обрушения породы в шахте

На «Кузбассразрезуголь» возбуждено уголовное дело по факту обрушения породы в шахте

СКР РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП на шахте по добыче угля в Кемеровской области. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УК «Кузбассразрезуголь», в ночь на 10 октября 2024 года на «Моховском угольным разрезе» произошло смещение горной породы.

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