На «Кузбассразрезуголь» возбуждено уголовное дело по факту обрушения породы в шахте

СКР РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП на шахте по добыче угля в Кемеровской области. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УК «Кузбассразрезуголь», в ночь на 10 октября 2024 года на «Моховском угольным разрезе» произошло смещение горной породы.