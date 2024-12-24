В России предложили сделать обязательной 13-ю зарплату: главное за сутки

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. В России хотят сделать обязательной норму о выплате 13-й зарплате, украинские бойцы пожаловались на высокие зарплаты наемников, Владимиру Зеленскому запретили критиковать Дональда Трампа.
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