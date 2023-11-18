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Финские пограничники применили газ против людей на границе с РФ

Финские пограничники применили газ против людей на границе с РФ

Около 30 человек попытались пересечь границу.фото: unsplash.com/@enginakyurt--> Финские пограничники применили газ против группы людей, которые пытались пересечь один из пограничных переходов на границе с Россией.

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