Финские пограничники применили газ против людей на границе с РФ

Около 30 человек попытались пересечь границу.фото: unsplash.com/@enginakyurt--> Финские пограничники применили газ против группы людей, которые пытались пересечь один из пограничных переходов на границе с Россией.
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