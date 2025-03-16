Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рютте переметнулся: Украина в НАТО больше не рассматривается, а с Россией восстановим отношения

Рютте переметнулся: Украина в НАТО больше не рассматривается, а с Россией восстановим отношения

БлокнотРУ Генсек НАТО Марк Рютте кардинально сменил риторику. После встречи с Дональдом Трампом он неожиданно заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс больше не рассматривается, а отношения с Россией будут восстановлены после завершения боевых действий.

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