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  • Авас Анекак
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Мало. Лет десять было бы в самый раз

Глава узбекской диаспоры Усман Баратов, который отказал русским в самом праве на существование, оскорблял бойцов ВС РФ, патриарха и президента - получил 4 года общего режима.

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