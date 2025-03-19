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Звезда «Ранней пташки» Джан Яман поцеловал Бородину на премьере в Москве — пока Сердюков не видел

Звезда «Ранней пташки» Джан Яман поцеловал Бородину на премьере в Москве — пока Сердюков не видел

Актер представил в столице новый сериал «Эль Турко». Джан Яман 7 ДнейВ столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового турецкого сериала «Эль Турко», главную роль в котором сыграл актер Джан Яман, известный по ролям в таких проектах, как «Ранняя пташка», «Мистер ошибка», «Полнолуние».

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