Поздравляю своих любимых мужа и дочерей с днём автомобилиста. Желаю удачи, любви, здоровья. Чтобы всегда на дорогах горел зелёный свет и попутного ветра.
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Поздравляю своих любимых мужа и дочерей с днём автомобилиста. Желаю удачи, любви, здоровья. Чтобы всегда на дорогах горел зелёный свет и попутного ветра.