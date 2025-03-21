Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением глава киевского режима Владимир Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине.
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