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Депутат ГД Нестеренко: Зеленский расписался в нежелании завершить конфликт

Депутат ГД Нестеренко: Зеленский расписался в нежелании завершить конфликт

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением глава киевского режима Владимир Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине.

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Комментарии
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Eduard
Зеленский никто! Им хороводят из Лондона!
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