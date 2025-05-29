Заклинили дворники. Ремонт. ВАЗ-2111

Они работали все медленнее и медленнее, а в один прекрасный день и вовсе перестали работать. Сначала я подумал, что это двигатель слабеет, так как два года назад я заменил шатуны, и не было похоже, что за это время что-то может произойти.
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