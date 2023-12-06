Названы самые редкие имена для новорождённых Крыма

За неделю крымчане зарегистрировали 205 браков, а на свет появились 258 новорождённых. Как сообщили в пресс-службе Минюста республики, большего всего детей родилось в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Евпатории.
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