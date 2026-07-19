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Газета.ру

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Дмитриев: экономический коллапс ЕС вызван санкциями против РФ

Дмитриев: экономический коллапс ЕС вызван санкциями против РФ

Причиной экономического кризиса Евросоюза стали санкции против России и неконтролируемая миграция. Об этом в X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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