Яркая и познавательная встреча на палубе Пожарного корабля «Надежда»

В рамках празднования «Дня защиты детей» и начала летних каникул Пожарный корабль «Надежда» встречал на борту ребят из кадетского класса интерактивной общеобразовательной программы «Лето на планете Гермес» Северного округа столицы.
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