По инициативе Председателя СК России в библиотеки ведомственных учреждений в Севастополе переданы более трех тысяч экземпляров познавательных книг и журналов

Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным был инициирован сбор специализированной и художественной литературы для ведомственных учреждений с целью патриотического воспитания подрастающего поколения и пополнения знаний сотрудников следственных органов и членов их семей.