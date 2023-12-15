Никита Нагорный о возможности выступить на Олимпиаде: «Конечно, поехал бы за Россию-матушку, показал бы им там!»

– У МОК все меняется стремительно: условно полгода назад нас куда-то допускали, только нужно было отобраться через федерации, месяц назад надо было подписывать какие-то бумаги, две недели назад сказали, что никто нигде не выступит, а сейчас объявили о допуске в нейтральном статусе при определенных условиях.