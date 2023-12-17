Генерал США Агуто ударил украинского солдата в грудь при Зеленском

За отказ поприветствовать американского военного солдат ВСУ получил кулаком в грудь.В ходе визита украинского президента Владимира Зеленского на одну из военных баз НАТО случился неприятный инцидент, о котором стало известно из опубликованного в социальных сетях ведущей ток-шоу “60 минут” Ольги Скабеевой поста.
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