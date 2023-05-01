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Повреждено промышленное предприятие: украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях страны

Повреждено промышленное предприятие: украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях страны

В Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ. По данным местных властей, в украинском Павлограде повреждено промышленное предприятие.

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