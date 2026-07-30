Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Экс-министр обороны Украины Федоров раскрыл истинную причину своего увольнения

Экс-министр обороны Украины Федоров раскрыл истинную причину своего увольнения

Михаил Федоров сообщил, что истинная причина его увольнения с поста главы Минобороны Украины — не конфликт с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским, а проводимая им реформа закупок в ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии