Экс-министр обороны Украины Федоров раскрыл истинную причину своего увольнения

Михаил Федоров сообщил, что истинная причина его увольнения с поста главы Минобороны Украины — не конфликт с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским, а проводимая им реформа закупок в ведомстве.
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