В Крыму представили региональную программу здорового долголетия

В Большой Ялте презентовали региональную программу «Крым – территория здорового долголетия». Она объединит медицинские, научные, образовательные и курортные проекты полуострова в общую систему.
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