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Бартон про Уокера: «Тренировки с бриллиантовыми серьгами и в легинсах – это неправильная культура, так ничего не выиграть. Больше хотят быть похожими на Дрейка, чем на Бобби Мура»

Бартон про Уокера: «Тренировки с бриллиантовыми серьгами и в легинсах – это неправильная культура, так ничего не выиграть. Больше хотят быть похожими на Дрейка, чем на Бобби Мура»

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» вчера получил мышечное повреждение в середине первого тайма товарищеского матча против Бразилии на «Уэмбли» (0:1).

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