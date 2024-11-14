«Сахар я измеряю 5-6 раз в день»: студент КФУ поделился своей историей жизни с диабетом

Согласно данным Минздрава, в России каждый 15-й человек страдает от сахарного диабета. Заболевание становится все более распространенным среди молодежи, опровергая миф о том, что оно касается только пожилых людей.
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