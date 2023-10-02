ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ: СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

Человек — очень любопытное существо, желающее обо всем узнать и способное очень многое понять. В прошлую жизнь заглянуть можно, если нужно, но вначале хорошо бы ответить на вопрос: «Зачем?» Если просто для того, чтобы убедиться, что в основе теории реинкарнации лежат реальные факты, то достаточно собрать уже существующие в мире свидетельства повторного воплощения человеческой сущности.