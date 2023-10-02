Копилка советов...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Копилка советов на каждый день

140 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Прасолова
    Сито бывает из разных материалов...КАК СНЯТЬ ГОЛОВНУ...
  • Vitaliy
    Оленька, выдали вы, извините, абсолютно мистический бред. Мысль - нематериальный актив, и к искомым результатам она м...СИЛА МЫСЛИ: ЧТО О...
  • Игорь Матыс
    А я видимо не работал)))) Нет моей датыГОРОСКОП ПРОФЕССИ...

ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ: СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ: СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

Человек — очень любопытное существо, желающее обо всем узнать и способное очень многое понять. В прошлую жизнь заглянуть можно, если нужно, но вначале хорошо бы ответить на вопрос: «Зачем?» Если просто для того, чтобы убедиться, что в основе теории реинкарнации лежат реальные факты, то достаточно собрать уже существующие в мире свидетельства повторного воплощения человеческой сущности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх