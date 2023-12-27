Байден довёл: мировую торговлю могут «хакнуть» хуситы – и США не смогут помочь «своим»

Сегодня 2,1K прочитали Байден так мечтал добиться изоляции, и вот добился: в Америке пишут, что при Байдене США попали в беспримерную и глубочайшую изоляцию, какой не было со времён битвы за независимость от Британии.
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