Роспотребнадзор изъял более 172 тонн фасоли, фигурантам дела об отравлении предъявили обвинения

Фигурантам дела о массовом отравлении предъявили обвинение. По делу проходят генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова, а также руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.
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