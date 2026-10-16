Спортсмен заговорил о скором прибавлении в семье 26-летней фигуристки. Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Личная страница героя публикации в соцсетиАлексей Ягудин намекнул на то, что его коллега Евгения Медведева беременна.