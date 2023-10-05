ВАЛДАЙ (ИА Реалист). На пленарной сессии юбилейного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заострил внимание на том, что западные партнеры часто призывают Кремль придерживаться правил.
«Вы кто такие вообще?»: Путин ответил на ультиматумы США
Комментарии
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ИД
Ирина Дунаева
Путин самый лучший, люблю его.
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10 час.
Г
Галина
" Кто вы такие есть..."Путин в первую очередь сам для себя должен четко определить и публично назвать эту определенность: КТО они такие есть для России,для Путина.Враги,друзья,коллеги, партнёры.От того,КАК российский президент будет их воспринимать,будут зависеть и дальнейшие действия этих,считающих ,что именно они в порядке вещей будут ставить России условия, ультиматумы,и добиваться( добиваются- же!) их успешного выполнения.
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4 час.
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