«Вы кто такие вообще?»: Путин ответил на ультиматумы США

Г

Галина

" Кто вы такие есть..."Путин в первую очередь сам для себя должен четко определить и публично назвать эту определенность: КТО они такие есть для России,для Путина.Враги,друзья,коллеги, партнёры.От того,КАК российский президент будет их воспринимать,будут зависеть и дальнейшие действия этих,считающих ,что именно они в порядке вещей будут ставить России условия, ультиматумы,и добиваться( добиваются- же!) их успешного выполнения.