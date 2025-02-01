Украинские нацисты взорвали школу в оккупированной Судже, где содержали пленных гражданских.Оккупационная военная комендатура ВСУ заявила, что по школе-интернату в Судже Курской области был нанесен ракетный удар.
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