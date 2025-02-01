Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 850 подписчиков

Ракетный удар по интернату в Судже: В подвалах могли быть спрятаны тела замученных мирных жителей

Ракетный удар по интернату в Судже: В подвалах могли быть спрятаны тела замученных мирных жителей

Украинские нацисты взорвали школу в оккупированной Судже, где содержали пленных гражданских.Оккупационная военная комендатура ВСУ заявила, что по школе-интернату в Судже Курской области был нанесен ракетный удар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх