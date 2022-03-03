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Стаховский о том, что записался в армию Украины: «Джокович прислал мне слова поддержки. Федерер и Надаль предпочли промолчать»

Сергей Стаховский, записавшийся в ряды армии Украины, высказался о поддержке в теннисном мире. «Джокович прислал мне слова поддержки, мы даже немного пообщались.

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