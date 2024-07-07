Переулками Москвы. Возвращаясь в Старомонетный

От Полянки Старомонетный переулок сразу свернёт налево – к Кадашам, к своему началу Со времени нашей прогулки по Монетчиковским переулкам прошло уже больше месяца – с двумя ураганами, которые сменила вовсе не уникальная жара.
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