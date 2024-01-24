Северная Корея запустила крылатые ракеты у своего западного побережья

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в море у своего западного побережья, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что является признаком эскалации напряженности на Корейском полуострове.
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