Ростелеком сообщил о замедлении работы YouTube в России

Ростелеком сообщает о сбоях в работе YouTube. Из сообщения, которое компания разместила на своем сайте, следует, что причиной снижения скорости загрузки YouTube являются технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего Google.
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