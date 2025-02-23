Lada Aura добралась до Беларуси: цены переписали в последний момент

Местный портал Av.by поделился подробностями продвижения новой модели на первом экспортном рынке. Коллеги выяснили, что Lada Aura предложат в двух комплектациях, а цены составят от 91 900 до 98 900 белорусских рублей (эквивалент 2,48-2,67 миллиона российских рублей).