Фестиваль "Сириус - Роза Хутор" объединит страны ежегодно

Фестиваль "Сириус - Роза Хутор" пройдет ежегодно, объединяя молодых артистов из более чем 25 стран. Вдохновленный моделью "Сириуса", он создаёт пространство для развития и сотрудничества, сообщил Елена Шмелева на пресс-конференции в ТАСС.