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Царьград

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Фестиваль "Сириус - Роза Хутор" объединит страны ежегодно

Фестиваль "Сириус - Роза Хутор" объединит страны ежегодно

Фестиваль "Сириус - Роза Хутор" пройдет ежегодно, объединяя молодых артистов из более чем 25 стран. Вдохновленный моделью "Сириуса", он создаёт пространство для развития и сотрудничества, сообщил Елена Шмелева на пресс-конференции в ТАСС.

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