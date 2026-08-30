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Царьград

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Киев объявил девятую воздушную тревогу за сутки.

Киев объявил девятую воздушную тревогу за сутки.

В Киеве и семи областях Украины девятый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Данные о тревогах поступают от официального ресурса для оповещения населения, что подчеркивает сложную обстановку в регионе.

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