Оплата парковок через СМС обойдется бюджету Петербурга в 33 млн

Оплатить парковку в Петербурге можно различными способами. Один из них — отправка СМС-сообщения на короткий номер оператора мобильной связи, при котором стоимость парковки списывается с лицевого счета абонента.
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