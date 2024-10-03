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Оплата парковок через СМС обойдется бюджету Петербурга в 33 млн

Оплата парковок через СМС обойдется бюджету Петербурга в 33 млн

Оплатить парковку в Петербурге можно различными способами. Один из них — отправка СМС-сообщения на короткий номер оператора мобильной связи, при котором стоимость парковки списывается с лицевого счета абонента.

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