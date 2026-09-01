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Несекретные материалы

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Главная битва СВО: Зеленский заглатывает наживку, бросая последние силы на Донбасс

Главная битва СВО: Зеленский заглатывает наживку, бросая последние силы на Донбасс

Зеленский бросает в бой последние резервы. Ответственными за оборону пока еще остающейся под контролем ВСУ части Донецкой области им назначены самые отпетые и «отбитые» нацисты из всех, кто сегодня имеется под рукой.

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