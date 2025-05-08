Раскрыты детали о ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина

В Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые продлились более 7 часовВ Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые продлились более 7 часов.
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