Раскрыты детали о ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина

В Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые продлились более 7 часовВ Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые продлились более 7 часов.