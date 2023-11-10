Пока Запад пытается сломить волю несогласных через войну на Украине, у глобалистов уже готов новый план к полному подчинению 8 миллиардов землян.
Запад придумал новый план как управлять всеми странами. Осталось 6 месяцев
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Мир перевернулся, ну почему кто то один будет править на Земле? Больные что ли все шизофренией? Совместно это понятно, а также добровольно и это понятно, но в приказном порядке и принудительно ,никак не понятно. Жизнь раз дается и этим она ценна и называется бесценной. Кто там себя небожителем величает. Белую простынь в зубы и направление в сторону кладбища таким выдать.
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