Запад придумал новый план как управлять всеми странами. Осталось 6 месяцев

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Мир перевернулся, ну почему кто то один будет править на Земле? Больные что ли все шизофренией? Совместно это понятно, а также добровольно и это понятно, но в приказном порядке и принудительно ,никак не понятно. Жизнь раз дается и этим она ценна и называется бесценной. Кто там себя небожителем величает. Белую простынь в зубы и направление в сторону кладбища таким выдать.