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Орлов сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 1+1 в 6 играх плей-офф

Защитник «Каролины» отличился в игре второго раунде Кубка Стэнли. Всего в 6 матчах текущего розыгрыша он набрал 2 (1+1) очка.

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