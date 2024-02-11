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Для бойца СВО построили новый дом в Якутске вместо сгоревшего

Для бойца СВО построили новый дом в Якутске вместо сгоревшего

Когда участник СВО из Якутии и его семья остались без крыши над головой, его выручили земляки.Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с новосельем участника СВО, которому построили новый дом взамен сгоревшего.

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