Для бойца СВО построили новый дом в Якутске вместо сгоревшего

Когда участник СВО из Якутии и его семья остались без крыши над головой, его выручили земляки.Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с новосельем участника СВО, которому построили новый дом взамен сгоревшего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии